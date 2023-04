Treviglio domina, la Tramec deve inchinarsi

tramec cento

77

gr. mascio treviglio

88

TRAMEC : Moreno 3, Mussini 11, Marks 8, Tomassini 14, Toscano 9, Kuuba n.e., Archie 17, Baldinotti ne, Zilli 12, Berti 3. All. Mecacci.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Cerella 3, Marini 4, Maspero 5, Giuri 17, Vitali 4, Clark 13, Sacchetti 11, Lombardi 11, Marcius 10. All. Finelli.

Arbitri: Ursi, Costa e Tarascio.

Note: parziali 16-23; 37-53; 57-74.

Comincia con una sconfitta contro Treviglio il cammino della Tramec nella fase ad orologio: troppo lunga e troppo solida per questa Benedetto la squadra di Finelli, che passa con merito alla Milwaukee Dinelli Arena 88-77, confermandosi al primo posto del girone giallo. Per Cento è il terzo ko casalingo di fila, dopo quelli in campionato con Forlì e Mantova. Una gara che ha visto la truppa di Mecacci inseguire fin da subito (-10 dopo 3 minuti), con Archie e compagni che si sono portati dietro lo strappo iniziale per tutto il resto della partita.

La schiacciata di Berti, che chiude il triangolo con Archie, è pura illusione: una volta trovato il 2-0, per la Tramec sono subito dolori. Il primo sigillo di Treviglio è di Cerella, a seguirlo in sequenza ci sono Lombardi, Giuri e Marcius, a griffare un fulminante +10 (3-13) che fa barcollare i biancorossi. La scossa che risveglia Cento la suona Tomassini, sono suoi i canestri che fanno da apripista alla rimonta (14-15) e che rimettono momentaneamente il match in equilibrio. Un falso allarme, però, perché alla squadra di Finelli bastano giusto un paio di giocate del duo Giuri-Bruttini per tornare in pieno controllo: Clark e ancora Bruttini allungano fino al +9 (14-23), Mussini accorcia e chiude i primi 10’ sul 16-23. Treviglio torna a bussare alla porta della Tramec in apertura di seconda frazione, ritrovando l’immediata doppia cifra di vantaggio (19-29). Uno scarto ritoccato dal siluro di Vitali (21-34) che costringe Mecacci al timeout. Sacchetti e Clark tengono ben monitorata la situazione (29-43), Mussini e Archie provano a rispondere (35-43), ma dopo il "minuto" di Finelli Treviglio torna a fare la voce grossa, rientrando negli spogliatoi avanti di tredici (37-50 al 20’).

Nel terzo quarto il discorso si complica ulteriormente. Dopo aver trovato il -11 con Toscano (39-50), Cento si spegne, mentre gli ospiti, trascinati dalle giocate di Giuri e Lombardi, tornano a recitare il copione dei quarti precedenti, volando sul +20 (41-61 al 25’). Un divario che la Tramec fatica ad assorbire, pur provando a restare in qualche modo agganciata alla partita, senza mai però trovare la forza e l’energia per rendersi realmente pericolosa. I biancorossi scalano la montagna fino al -10 quasi alla metà dell’ultimo quarto (69-79): un tentativo di rimonta strozzato prontamente dalla bomba di Sacchetti (69-82), che indirizza definitivamente la partita.

Giovanni Poggi