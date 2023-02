Tripla trasferta per le ferraresi di Eccellenza

Le pericolanti ferraresi Sant’Agostino e Comacchiese faranno il tifo per il Masi Torello Voghiera, in trasferta in riviera contro il Classe, diretta concorrente per evitare i playout. I tricolori si sono sbarazzati del Del Duca Grama al "Villani", ma non è stato così semplice, soprattutto nel primo tempo.

"Dobbiamo dare continuità – spiega il dg Quarella –. Il Classe è alla portata, ma non facciamoci illusioni, in queste fase tutti hanno qualcosa da difendere e obiettivi da raggiungere. La formazione ravennate si deve salvare e la metterà sull’agonismo". Intanto una buona notizia: il centrocampista Fregnani, uscito a braccia nel secondo tempo per infortunio, ci sarà: è stata solo una contusione dolorosa con i tacchetti e non una distorsione alla caviglia.

Al rientro inoltre Erik Quarella, indisponibili Benini e Caruso. Trasferta romagnola per il Sant’Agostino, atteso a Coriano dal Tropical, che ha pareggiato a Cattolica con l’ultima in classifica, mentre i ramarri hanno interrotto il lungo digiuno di vittorie contro una squadra agguerrita come la Savignanese. "Per noi è una partita di importanza vitale – sottolinea Giorgio Gessoni, centrocampista del Sant’Agostino – Eravamo partiti per ben altri obiettivi, per una squadra come la nostra è strano ritrovarsi in una precaria situazione di classifica, siamo entrati nell’ottica di lottare su ogni pallone. Dopo il ko a Borgo Tossignano, abbiamo avuto una bella reazione con la Savignanese". La partita con il Tropical Coriano non riporta alla mente ricordi particolari per Gessoni, "più che i ricordi, conta il presente". Dovrebbe andare in campo l’undici che ha sconfitto la Savignanese, con il possibile impiego di Marcolini nel secondo tempo; l’ex spallino è recuperato, ma dopo due mesi non è al meglio: comincerà dalla panchina. Anche la Comacchiese recupera il giocatore più importante della difesa. Sorrentino ha scontato la classifica e sarà regolarmente in campo a Russi, che avrà il dente avvelenato per la sconfitta nello scontro diretto con il Progresso.

"Incontriamo una squadra forte, trainata da una coppia di attaccanti che possono far gol in qualsiasi momento come il capocannoniere Salomone e Gasperoni – afferma l’allenatore lagunare Oscar Cavallari – All’andata perdemmo 1-0, su rigore assegnato per una nostra disattenzione, ma meritavamo almeno il pareggio". A rischio per un problema all’adduttore Biolcati, che non si è allenato in settimana.

Franco Vanini