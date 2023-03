Tripletta di Marcolini La Primavera stende il Cittadella

Vittoria netta e segnale importante al campionato e ai piani alti della classifica per la Primavera biancazzurra, che ieri ha regolato con un netto 3-0 il Cittadella grazie alla tripletta di Marcolini. Festa grande quindi al Centro Fabbri per gli uomini di Grieco, saldi in terza posizione e all’inseguimento delle due lepri del girone.

SPAL CUP. Dopo il grande successo dell’ultima edizione, ritorna l’appuntamento con la Spal Cup. La quinta edizione del torneo sarà organizzata dal settore giovanile biancazzurro in collaborazione con l’agenzia Adriasport, nell’ottica di offrire ancora una volta un’esperienza di qualità non solo ai giocatori, ma anche a tutto il comparto tecnico ed organizzativo delle numerose società partecipanti.

La manifestazione si svolgerà dal 29 aprile all’1 maggio tra i comuni di Cervia, Cesenatico e Milano Marittima e vedrà coinvolte ben nove diverse annate, dagli Allievi Under 17 (classe 2006) ai Primi Calci Under 9