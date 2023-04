Triplo oro della Pattinatori Estensi ai campionati nazionali targati Uisp

Sofia Scanavacca, Sofia Viola e Gabriela Ipate conquistano l’oro nelle rispettive categorie di gara, specialità Singolo. Weekend arduo e fruttuoso per le atlete di casa Pattinatori Estensi impegnate nella fase 2 dei campionati nazionali Uisp, che ha coinvolto centinaia di atlete disseminate nelle varie piste dell’Emilia Romagna.

I primi successi non sono tardati ad arrivare già nella giornata di sabato 22 aprile presso la pista di Lugo di Romagna, quando Sofia Scanavacca è scesa in pista nella categoria Formula 3D sbaragliando oltre 30 atlete ed è salita sul gradino più alto del podio. Ottima prestazione anche per l’atleta Giorgia Cavicchi, che si è accaparrata l’ottavo posto in classifica, mentre Valeria Bazzocchi ha ottenuto un buon piazzamento nella stessa categoria.

Nel pomeriggio della stessa giornata Sofia Viola ha portato a casa un’altra medaglia d’oro, scalando la classifica della numerosa categoria Formula 4D. Un importante passaggio di categoria rispetto al precedente anno per la giovane atleta che si è riconfermata all’altezza dei titoli regionali conquistati. Domenica 23 marzo è stata la volta di Ipate Gabriella, che ha primeggiato tra 26 atlete conquistando il titolo di campionessa regionale nella categoria Formula 4C. Grande prestazione anche per l’atleta Giada Tartari, che ha ottenuto un buon piazzamento nella stessa categoria di gara.

Prezioso e insostituibile il supporto della allenatrici Federica Faccini, Martina Ravani e Alessia Polastri, sempre presenti a bordo pista.