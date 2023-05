Tris biancazzurro in casa del Parma in vista dei playoff

La Spal schianta il Parma nella penultima giornata del campionato Primavera 2. Al centro sportivo di Collecchio finisce 0-3, con reti di Semenza, Angeletti e Rao. Un tris da urlo per la squadra di Grieco, che mette ko la seconda della classe fuori casa. Peccato che il colpaccio dei biancazzurri non cambi la classifica, perché le dirette concorrenti vincono tutte lasciando un pizzico di rammarico. A 90 minuti dalla fine della regular season, il Genoa ha già staccato il pass per la Primavera 1. Alle spalle del Grifone, il Venezia aggancia il Parma a 61 punti. A quota 58 invece troviamo Monza e Spal. Sabato prossimo si disputeranno gli incontri decisivi per stilare la griglia playoff, ai quali comunque i biancazzurri hanno la certezza di accedere. La squadra di Grieco se la vedrà col Vicenza, ottavo in classifica.