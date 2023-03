Tris di Allegrucci e poker Portuense Il derby coi granata è a senso unico

argentana

0

portuense

4

ARGENTANA: Fiorentini, Malka (22’st Maiss), Riccitiello, Ghini (35’st Ashraf), Cesano, Martino, Coletti A., Coletti J., Colantuono (39’st Labissar), Sehail, Valmaggi. All. Forlani.

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini (15’st Jouin), Vitali, Bolognesi, Sovrani, Bonora (20’st Nicolasi), Mahmoudi, Meli (10’st Mazzoni), Allegrucci (13’st Riberti), Sarto, Pierfederici. All. Del Mastio.

Arbitro: Piva di Bologna.

Marcatori: 19’pt (rig.) Sarto, 40’pt, 5’st e 9’st Allegrucci.

Note: ammonito Ghini.

Continua la scalata alle posizioni play off per la Portuense, che a Migliarino, nel derby con l’Argentana, cala il poker: sesta vittoria nelle ultime sette. Ospiti orfani di Laghi e dell’ex Scaglione, Del Mastio lancia la coppia dei giovanissimi Pierfederici-Allegrucci, con quest’ultimo che si porta a casa il pallone. La vittoria in trasferta porta infatti la firma del baby Allegrucci, autore di una tripletta in meno di un’ora. E’ stata una partita a senso unico, i rossoneri hanno preso il pallino del gioco fin dall’inizio. Dopo una fase di studio arriva il vantaggio su calcio di rigore, assegnato per fallo di Riccitiello su Sarto. Sul dischetto va lo stesso Sarto, che insacca con un rasoterra angolato alla sinistra del portiere. Alla mezz’ora ancora Sarto sugli scudi, scappa sulla fascia, dal fondo cross con il contagiri sul secondo palo per l’accorrente Pierfederici, che sparacchia malamente da pochi passi. Non sbaglia al 40’ Allegrucci, imbeccato da Bonora, che insacca. Nel secondo tempo il copione non cambia. Al 5’ Allegrucci, dopo un batti e ribatti all’altezza della lunetta, controlla e toglie la ragnatele dall’incrocio dei pali, dove Fiorentini non può arrivare. Poi la Portuense cala il poker: suggerimento in verticale per Allegrucci, chiama Fiorentini all’uscita e poi lo trafigge.

Franco Vanini