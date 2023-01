Trofeo Adamant, finale questa sera tra Reyer e Virtus

Reyer Venezia-Virtus Bologna sarà la finalissima del Trofeo Adamant Under 15, che si svolgerà stasera sulle tavole della Giuseppe Bondi Arena, alle 19.30. I bolognesi hanno superato la Virtus Siena (80-59 il punteggio finale), giocando in maniera positiva fin dal primo parziale. Nell’altra semifinale, tutto facile per la Reyer Venezia che, grazie all’allungo nel punteggio della seconda metà della seconda frazione, ha superato il Progetto Giovani Cantù per 78-52. Nella semifinale 7°-8°posto, la BSL San Lazzaro ha superato l’S.G. Fortitudo Bologna (80-71), mentre in quella per il 5°-6°posto il successo è andato all’ABA Legnano, 58-56, contro la Tezenis Verona. Anche ieri buona affluenza di pubblico sugli spalti della Giuseppe Bondi Arena.

I tabellini delle semifinali:

REYER VENEZIA-PROGETTO GIOVANI CANTU’ 78-52 (15-12, 37-23, 57-39)

REYER: Lojacono, Manente 13, Natale 10, Giovacchini 12, Marella 15, Scaramuzza, Checchetto 8, De Marchi 4, Gallo, Vecchiuzzo 16, Giordani. All.Buffo.

PROGETTO GIOVANI: De Carli 10, Aru, De Rosa 9, Calvio 10, Buriani, Motta, Rossi 11, Carlotta 2, Oliverio 4, Viviani 2, Bandirali 4. All.Castoldi.

Arbitri: Aly Belfadel e Boudrika.

VIRTUS SIENA-VIRTUS BOLOGNA 59-80 (10-25, 27-42, 48-63)

VIRTUS SIENA: Petreni 4, Liotta 5, Bresciani 15, Vanni, Neri, Francesconi 8, Gorelli 4, Radaelli 19, Albanese, Marra 2, Ranuli 2. All.Lasi.

VIRTUS BOLOGNA: Martinelli 21, Berlati 5, Dalpane 3, Dovesi 2, Magagnoli 2, Monico, Benassi, Cevolani 15, Palai 24, Radighieri 2, Venturi 6. All.Grazi.

Arbitri: Zuffa e Pezzoli.