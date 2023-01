Trofeo Adamant, tutti i risultati

Alla Giuseppe Bondi Arena è andata in scena ieri la prima giornata del 1°Trofeo Adamant, torneo Under 15 organizzato dalla Scuola Basket Ferrara in collaborazione con il Kleb Basket. Quattro gare giocate, all’insegna del grande basket giovanile, che hanno visto i bei successi di Venezia e Cantù, che hanno superato rispettivamente San Lazzaro ed S.G. Fortitudo Bologna. Nel pomeriggio, tutto facile per la Virtus Siena e la Virtus Bologna, che hanno battuto Legnano e Tezenis Verona. Buona affluenza di pubblico sugli spalti. Ecco i risultati di ieri:

San Lazzaro-Reyer Venezia 61-82

Cantu’-Fortitudo Bologna 81-70

Legnano-Virtus Siena 42-86

Virtus Bologna-Tezenis Verona 81-32

Il programma di oggi:

ore 9.30 BSL San Lazzaro-S.G. Fortitudo Bologna (semifinale 5°-8°posto)

ore 14.30 A.B.A. Legnano-Tezenis Verona (semifinale 5°-8°posto)

ore 16.30 Reyer Venezia-Progetto Giovani Cantù (semifinale 1°-4°posto)

ore 18.30 Virtus Siena-Virtus Bologna (semifinale 1°-4°posto)