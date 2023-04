’Trofeo Bitless Groupama’, sfide tra allievi di tutte le età

Andare incontro al cavallo e non contro. Divertirsi, star bene, giocare e competere, sempre nel pieno rispetto dell’animale. Bitless (letteralmente, "senza imboccatura") si può considerare, in un certo senso, una filosofia, oltre che un approccio più naturale alla gestione del cavallo. Ed è proprio questa filosofia ad aver dato vita al Trofeo Bitless Groupama 2023, al via proprio quest’oggi al centro ippico ‘Ali del Vento’ (via Trigaboli 11, Cona).

Si tratta di un circuito di gare promosso, tra l’Emilia Romagna e il Veneto, da quattro diversi centri ippici: La Bisa, Ali del Vento, Il Cuore Oltre l’Ostacolo e Scuderia Darina. Ogni centro ha coinvolto i propri allievi di tutte le età – bambine e bambini, giovani e adulti – che si sfideranno nelle tre diverse categorie di gimkana, dressage e salto ostacoli. Ovviamente, la regola principale è che si dovrà gareggiare senza imboccatura (bitless). È ammessa la capezza, il bosal, la testiera bitless…c’è, addirittura, chi cavalca in collare, quindi quasi in totale libertà. Tornando alla gara di oggi, domenica 2 aprile, l’inizio è previsto alle ore 9, con la categoria Gimkana. Si inizierà con un percorso riservato ai minorenni, uno riservato ai maggiorenni e, infine, un percorso ‘Open’, ovvero senza limiti d’età, ma più complicato degli altri.

A seguire, si passerà al Dressage. Anche questa categoria è divisa in tre percorsi progressivamente più difficili. In termini tecnici: ID20, che non prevede il galoppo, E80, che invece lo prevede, ed E200, con più complesse figure di maneggio. Dulcis in fundo, dopo la pausa pranzo a base di piadina, il Salto ostacoli, con percorsi da 40 cm, 70 cm, fino a un metro di altezza. Al termine della giornata verranno decretati i vincitori di questa tappa.

I punti accumulati verranno sommati nella classifica generale del circuito, che vedrà la finalissima ad ottobre, al centro equestre La Bisa (Via Tenuta Spalletti, Trecenta).

Francesco Franchella