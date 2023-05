Trofeo di Primavera, un successo Premiazioni dell’Officina Ferrarese

Torna il Trofeo di primavera firmato Officina Ferrarese. Domenica scorsa, nella prima giornata di sole della stagione, il Club Officina Ferrarese del Motorismo storico ha portato venti equipaggi nel ‘circuito’ di Gaibanella, nei pressi dell’azienda Berluti. Le vetture in gara rappresentano l’eccellenza delle produzione motoristica dal secolo scorso al nuovo Millennio. Hanno infatti gareggiato automobili costruite dal 1938 al 2001. Le vetture del club si sono destreggiate a suon di cronometro. Sono state infatti 26 le prove di precisione al centesimo di secondo, lungo il percorso realizzato appositamente per l’occasione dal gruppo di regolarità di Officina Ferrarese. Il primo gradino del podio, per la categoria ‘classic’ (ossia le vetture costruite prima del 1970) è stato conquistato dall’equipaggio composto da Massimo Bilancieri e Marisa Simeoni. L’auto? Una splendida Porsche 911. La vittoria per la categoria ‘post-classic’ se la sono conquistati i fratelli Aoun a bordo di una Mini 1001. Da ultimo, la categoria ‘modern’ (dedicata alle vetture costruite dopo il 1980) ha visto trionfare l’equipaggio composto da Gino Dondi e da Benedetta Caleffi, a bordo di una Lancia Prisma. Il trofeo è valevole come prova del campionato sociale di regolarità realizzato dal Club Officina Ferrarese ed è il preludio al prossimo appuntamento motoristico realizzato dal club, mercoledì 21 giugno prossimo a Poggio Renatico.