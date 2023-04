’Trofeo Generakoll’ nel pomeriggio a Bondeno

Una corsa che intreccerà tre regioni tra il fiume Po, Consorzio Burana, Rocca Possente e la casa di Ariosto. Tutto pronto per la seconda edizione del ‘Trofeo Generakoll’, che si svolgerà oggi con arrivo e partenza dagli stabilimenti produttivi di via Uralita 7 in località Zerbinate del Comune di Bondeno. Una manifestazione podistica promossa ed organizzata dal gruppo Modena Runners Club del presidente Alberto Cattini, resa possibile grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Bondeno, il comitato Uisp Ferrara oltre delle aziende locali. Il programma del pomeriggio odierno quindi, prevede che i primi a partire in gara saranno le categorie giovanili dalle 15.10 sulle distanze dei 400-500-1000 e 1500 metri, mentre alle 16 prenderà il via la gara senior su un tracciato misto. Il percorso quest’anno sarà di 12 km con la parte finale che vedrà 3 km tecnici attraverso il ‘Fondo le Buse’ e l’argine della ‘Cavalletta’. Tra le novità il passaggio all’interno del Consorzio Burana. Un tracciato che vorrà valorizzare il territorio naturalistico e storico bondenese, per poi intrecciarsi con quello mantovano e polesano, andando così a ‘toccare’ tre regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Il punto più caratteristico sarà sicuramente al km 4.7 con il passaggio davanti alla ‘Rocca Possente’ di Stellata, dove ci sarà lo sprint per il ‘gran premio della montagna’, per poi proseguire nella piazza del paese e lungo l’argine del fiume Po. Una corsa che vedrà canali, ponti e fiumi accompagnare gli atleti con l’acqua che la farà da padrone di casa, elemento di primaria importanza in questo periodo storico. Nella prima edizione il podio maschile degli assoluti maschile ha visto primeggiare Tamassia (Modena Runners Club), Turco (fondazione Bentegodi) e Garavaso (fondazione Bentegodi). Nel settore femminile vittoria per Pierli (Corradini Rubiera), Alfieri (Minerva Parma) e terza Ardizzoni (Corriferrara).

Mario Tosatti