Trofeo ’Otto Comuni’ Si parte l’8 a Migliaro

Un anno podistico iniziato tra incertezze dettate dall’emergenza Covid-19, per poi riprendere con un calendario di gare consolidate. Nel mese di gennaio era in programma il trofeo ‘Otto Comuni’, corsa su strada a tappe, che non si è svolto a causa delle restrizioni previste dai comuni ospitanti. La ripresa delle gare, quindi, è stata a marzo con il primo appuntamento ufficiale per il 2022, la ‘Formignana Tresigallo Running’ a Formignana, da qui il calendario ha visto la ripresa di molte altre manifestazioni podistiche storiche. Da segnalare alcuni importanti manifestazioni ritornate dopo tre anni, si tratta del Vivicittà nel centro di Ferrara ad aprile, il 1° maggio con il ‘giro podistico delle mura’ all’ippodromo, infine, il memorial ‘Mario Cardinelli’ a Pontelagoscuro il 27 novembre scorso. Tra le novità la prima edizione del trofeo di corsa giovanile ‘Farina del mio sacco’, svoltosi in tre tappe a Portomaggiore, Bondeno e Pontelagoscuro. Un 2022 che si è concluso con l’ultima tappa del 59° trofeo ‘Città di Ferrara’ a Sant’Agostino. I verdetti ufficiali hanno visto la vittoria nella classifica per società della Proethics, mentre si sono distinti per le vittorie assolute nella categoria allievi Andrea Pedrazzi (Proethics) primeggiando su Federico Zuffoli (Faro Formignana). Tra le donne dominio di Stella Fabbri (Proethics), mentre tra gli uomini ha vinto più tappe Rachid Draoua (Salcus). L’anno 2023 inizierà con la 47^ edizione del trofeo ‘Otto Comuni’, promosso ed organizzato da Uisp comitato Ferrara, con la collaborazione dei Comuni di Codigoro, Fiscaglia, Copparo, Jolanda di Savoia e Tresignana. Un appuntamento podistico a tappe su strada, che ritorna dopo l’ultima edizione del 2020. Il programma delle gare inizierà nel mese di gennaio con quattro tappe l’8 a Migliaro, il 15 a Mezzogoro, il 22 a Formignana e il 29 a Jolanda di Savoia. La quinta e ultima tappa si terrà a Copparo il 2 febbraio con le premiazioni finali.

Mario Tosatti