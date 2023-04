Troppa Cantù per una Tramec rimaneggiata

san bernardo cantù

100

tramec cento

84

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’: Baldi Rossi 8, Severini 9, Nikolic 18, Bucarelli 21, Da Ros 19, Stefanelli 13, Rogic 9, Borsani ne, Berdini ne, Hunt 3, Morgillo. All. Sacchetti.

TRAMEC CENTO: Marks 21, Archie 14, Berti 2, Tomassini 14, Kuuba 4, Zilli 10, Baldinotti ne, Ulaneo, Mussini 19, Moreno ne. All. Mecacci.

Parziali: 28-21; 55-45; 80-63.

Arbitri: Foti, Maschio, Ferretti.

A Desio c’è troppa Cantù per la Tramec, che incappa così nella seconda sconfitta di questa fase a orologio decisamente in salita per i biancorossi. Senza Toscano e Moreno, con le rotazioni ridotte all’osso, Cento prova a restare in partita ma l’Acqua San Bernardo sfodera una prova di spessore vendicandosi del ko subito nella semifinale di Coppa Italia. La Benedetto resta in scia fino al 20’ (55-45) ma poi deve alzare bandiera bianca sotto i colpi di Bucarelli e Da Ros, trascinatori di una Cantù che sembra avere tutte le armi per tentare il salto di categoria e il ritorno in A1. L’avvio è equilibrato, con Cento a provare il mini allungo sulle ali della solita coppia Marks-Tomassini e Cantù a tenere botta grazie a un ispirato Nikolic (10-9).

Rotazioni ridotte all’osso per coach Mecacci, che senza Toscano e Moreno chiede subito gli straordinari al giovane Kuuba, poco presente in difesa con Severini che punisce due volte dall’arco per il 18-13. Marks risponde per le rime ma la Tramec subisce tanto sotto le plance, Baldi Rossi e Hunt fanno volare l’Acqua San Bernardo al +7 dei primi 10’.

Cento reagisce in avvio di seconda frazione e coach Sacchetti ferma il gioco sul 33-30, Stefanelli segna l’ottava tripla su dieci tentativi per i suoi e i biancorossi faticano a restare attaccati. Mussini appoggia al vetro il -6 ma l’Acqua San Bernardo continua a bombardare dai 6,75 con un incredibile 90% (43-34). Cantù gioca una pallacanestro spaziale e per Cento si fa dura, i brianzoli segnano 55 punti in due quarti ma la Tramec resta in partita all’intervallo grazie alla tripla di Archie (55-45).

Blackout centese a inizio ripresa, Cantù tocca il +15 con la tripla di Bucarelli e alza clamorosamente l’intensità difensiva, concedendo poco o nulla all’attacco della Tramec. Mecacci è costretto a chiamare timeout dopo l’ennesima "bomba" canturina (65-47), l’Acqua San Bernardo a tratti sfiora la perfezione e a poco servono i tentativi di rimettersi in scia da parte di Tomassini e compagni. L’ultimo quarto è uno show di Cantù, con Cento che fatica a contenere le folate di Da Ros e Nikolic, mentre dall’altra parte Marks è l’ultimo a mollare. Il punto esclamativo lo mette Rogic a 2’30’’ dalla sirena, per Cento è la seconda sconfitta in questa fase ad orologio.

Jacopo Cavallini