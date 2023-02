Troppo esposti al contropiede E certe scelte lasciano perplessi

Nel fine settimana degli orrori la Spal sprofonda al terz’ultimo posto in classifica alla vigilia dello "spareggio" di Sant’Elena contro il Venezia che l’affianca. Paradossalmente, becca quattro gol dal Bari al culmine di una delle gare meno infelici della fin qui pallida éra De Rossi: per intensità (finalmente!), ritmo, velocità di giro palla e aggressività la Spal è stata soddisfacente, e infatti ha potuto andare alla fine sotto la sua curva senza vergognarsi e senza rimediare le rampogne usuali quando finisce così. La gente ha visto generosità, voglia, sfortuna sul gol che ha orientato la gara e anche una manovra migliore del solito, e non ha infierito. Detto ciò, la sensazione è che la partita non sia stata centrata strategicamente, ammesso che quel che si è visto corrispondesse a quanto richiesto dall’allenatore. Il Bari non ha eguali in categoria per velocità di attaccanti, e la Spal gli ha concesso troppe ripartenze e troppi duelli individuali contro i suoi lenti difensori, svolgendo questo tipo di gara contro l’avversario sbagliato. Ancora, alcune scelte individuali, come Rabbi in trequarti e La Mantia pervicacemente out anche in una partita ricca di cross in area e presenza sulla trequarti, destano perplessità. Infine la sfortunata deviazione...