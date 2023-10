Troppo Villorba, le ragazze di mister Rossi sotto 2-0. E’ la terza sconfitta di fila. Paura per Moreira

Terza sconfitta consecutiva per l’Accademia Spal femminile che nonostante una buona prova cade 2-0 sul campo del Villorba. Partono bene le ragazze di mister Rossi che nei primi minuti sfiorano il vantaggio in due occasioni con due colpi di testa di Hassanaine, sempre su cross di Moreira. Ma alla mezz’ora le padroni di casa passano: Trevisiol è la più veloce a raccogliere una palla vagante in area, si libera dalla propria marcatrice ed insacca in girata la rete dell’1-0. Nel secondo tempo grande spavento per la biancazzurra Moreira che a causa di un colpo alla testa viene trasportata in ospedale per accertamenti che fortunatamente non riscontrano alcun problema. Da qui in poi le spalline calano e il Villorba si fa vedere con insistenza dalle parti di Nicola, andando vicina al raddoppio prima con Ciferri e poi con Trevisiol che colpiscono palo e traversa. Al termine del lungo recupero, le padrone di casa approfittano di un’Accademia Spal sbilanciata alla ricerca del pareggio e realizzano il gol del definitivo 2-0 con il contropiede condotto e finalizzato da Sperduto.