Tunjov in partenza a parametro zero

La Spal rischia seriamente di perdere Georgi Tunjov a parametro zero. Il centrocampista estone, cresciuto nel settore giovanile di via Copparo e poi addirittura in campo 10 volte in serie A nella stagione 2019-20, sarebbe infatti vicino al trasferimento al Pescara. Il contratto di Tunjov scadrà a fine giugno, e non risulta che il club biancazzurro sia riuscito a trovare un accordo col giocatore per rinnovarlo. La trattativa era stata avviata qualche mese fa, quando ancora il ds era Lupo, poi le parti si sono allontanate e adesso il centrocampista 22enne potrebbe andarsene a parametro zero. Sarebbe una vera e propria beffa per la Spal, anche se va detto che Tunjov a Ferrara non è mai riuscito a lasciare davvero il segno. Dopo l’esperienza in prestito alla Carrarese (serie C), ci si aspettava un salto di qualità che non è mai arrivato (23 presenze anonime nell’ultimo campionato di serie B), e adesso il suo futuro potrebbe essere in un’altra società di serie C, il Pescara di mister Zeman.