Turno casalingo per gli Warriors

Riprende per il Ferrara Hockey il campionato nel girone qualification round, che ha già visto disputare la prima giornata, con vittoria del Torre Pellice contro il Tergeste e l’Edera vincitrice sul Monleale. Ferrara riparte in casa sabato alle 18.30 al Pala-Burani, affrontando il Tergeste dopo aver riposato nel primo turno. Pesante, tra gli estensi, sarà l’assenza di Lorenzo Dell’Antico, vittima di un infortunio alla spalla durante la partita di Coppa Italia contro Asiago. La speranza per coach Crivellari è di poterlo recuperare per il proseguo del campionato anche se le condizioni del giocatore non consentono di essere ottimisti. L’Edera Triste, con la vittoria nel primo turno, ha scavalcato il Ferrara Hockey di 1 punto in testa alla classifica del girone a 13 punti, mentre Ferrara rimane a 12. Contro il Tergeste Tigers, Ferrara sarà costretta alla conquista dei tre punti per non perdere terreno e lottare per la riconquista del primo posto.