Si consolida la leadership di Pontelagoscuro e Centese, rispettivamente capolista e vice regina, uscite vincenti dall’anticipo; alle sue spalle è emerso il Consandolo, che si è sbarazzato del Molinella nel derby del Reno e terzo posto in solitudine grazie al passo falso del Galeazza in casa con il Bondeno. "Abbiamo vinto con carattere – commenta Tommaso Panzavolta, autore di uno dei tre gol dei matildei – Già nel primo tempo la gara era bene indirizzata, il Galeazza era stato bravo a rimontare e a restare in partire, poi abbiamo assestato la zampata decisiva. Ci voleva, venivamo da un ciclo di tre sconfitte con le big del campionato, vale a dire Consandolo, Centese e Berra. Con l’altra grande, ci siamo riscattati. Va anche detto che la squadra rivale era senza la difesa titolare, e rinunciare a giocatori del calibro di Zanca, Skabar e Zingaro è dura per tutti". Ha raccolto tre punti anche il Berra, vincente a spese del Basca, che pure nel periodo precedente aveva reso la vita difficile a tutti, soprattutto con l’avvento del nuovo allenatore. "Nelle ultime cinque partite abbiamo totalizzato 15 punti – evidenzia Diego Grassi, allenatore rossoblù – un rendimento che ci ha permesso di rilanciarci dopo il mese di novembre disastroso. Adesso siamo in una posizione gratificante di classifica, quella dove in estate pensavamo di essere e che vogliamo conservare fino alla fine". E’ stato un turno contrassegnato dalla vicenda clamorosa a Gallo, dove sul risultato di 1-0 e il pareggio annullato dall’arbitro, la dirigenza del Vaccolino ha ritirato la squadra in segno di protesta. L’esito di questo comportamento sarà la sconfitta a tavolino.