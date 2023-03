Tutti di corsa in piazza con Vivicittà Domenica l’edizione del quarantennale

Torna Vivicittà, la ‘corsa più grande del mondo’ nei suoi 40 anni dalla nascita. Ieri mattina, nella sala dell’Arengo della residenza municipale, si è tenuta la conferenza stampa per presentare la manifestazione podistica organizzata da Uisp. In programma domenica e non solo a Ferrara, ma in decine di città in tutta Italia, dedicata al tema dei diritti. Sono intervenuti l’assessore comunale allo sport Andrea Maggi, Eleonora Banzi presidente del comitato Uisp Ferrara, Andrea De Vivo, delegato del settore atletica Uisp Ferrara, Daniele Trevisi, memoria storica del settore atletica Uisp Ferrara e Alessandro Cattabriga, il segretario dell’Avis comunale e consigliere provinciale. Andrea Maggi ha voluto sottolineare due aspetti: "il primo, l’importanza del valore sportivo di Vivicittà valore sia agonistico sia non competitivo, il secondo è quello del valore delle parole chiave dell’edizione di quest’anno educazione, ambiente ed inclusione. Grazie agli organizzatori cui va tutto il sostegno del Comune di Ferrara per continuare ad offrire a ferraresi e ospiti una manifestazione veramente unica". A seguire Eleonora Banzi: "La ‘corsa più grande del mondo’ continua ad essere protagonista dello sport per tutti, abbracciando in un’unica, originale formula, atleti professionisti e sportivi della domenica con la competitiva oltre alla passeggiata ludico motoria in tante città italiane. In questi anni le manifestazioni Uisp sono orientate verso una organizzazione sempre più sostenibile". Andrea De Vivo ha ringraziato i partners Avis Provinciale Ferrara, Coop Alleanza 3.0, Erregi sport. Conserve Italia e Star Live. Daniele Trevisi ha ricordato i fasti storici dell’evento Vivicittà a Ferrara, dove il primo vincitore è stato Orlando Pizzolato, poi importanti podisti ferraresi quali Pambianchi, Gelli, Molinari e Magnani. Il programma di domenica prevede il ritrovo alle 7.30 in piazza XXIV maggio. Si parte con le categorie giovanili alle 9 e alle 9.10. La partenza della competitiva e camminata sarà per tutti alle 9.30. Un appuntamento che vedrà la presenza della Contrada San Giacomo, Legambiente e Cidas, che chiuderà la camminata con i ragazzi del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Cidas Boschetti di Copparo. Mario Tosatti