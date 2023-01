Tutti i fari sulla Tramec Arriva Udine ’grandi firme’ con l’ex azzurro Gentile

Il big-match è pronto per essere servito. Alla Milwaukee Dinelli Arena arriva la quotatissima Udine (palla a due ore 18, dirigono Foti, Yang Yao e Pecorella): sarà seconda contro terza, per una sfida ad alta quota. Biancorossi, a due punti dalla vetta a pari merito con Forlì, per riscattare il ko di Rimini, i friulani di coach Finetti – promosso capo allenatore dopo l’esonero di Matteo Boniciolli – per portare a quattro la striscia di successi consecutivi e con l’obbiettivo, non dichiarato, di vincere ribaltando i tre punti di scarto della sconfitta subita all’andata (69-72). Servirà una Tramec ai limiti della perfezione contro quella che alla vigilia del campionato, ma ancora oggi, era e resta la favorita del girone per la promozione in Serie A. Ad oggi, però, la classifica ha indicato ben altro, con Udine ad arrancare per tutta la prima parte di stagione, e con Pistoia, Forlì e Cento, a scambiarsi in più occasioni il testimone di capolista. Così, nelle ultime settimane, il club del presidente Pedone ha cambiato le carte in tavola: via Mian e Mussini, dentro Gentile e Monaldi, oltre al cambio di guida tecnica. Un roster quasi totalmente rivoluzionato, con l’obbiettivo di recuperare terreno sul primo posto e trovare finalmente un equilibrio. Ma i tempi stringono e, nonostante il girone di ritorno sia appena cominciato, i punti a disposizione sono sempre meno, per questo la gara di oggi è già un crocevia fondamentale per la stagione di Udine, obbligata a vincere, per rimettere tutto in discussione. Fari puntati su Alessandro Gentile, arrivato in Friuli per rilanciare una carriera di tutto di rispetto, tra Italia, Europa e Nazionale: il talento di Maddaloni si presenta a Cento con 12 punti di media realizzati in due partite dal suo arrivo, oltre a 5 rimbalzi e quasi 4 assist. Diverse le cifre di Monaldi (3.5 punti di media in due gare), reduce dalla prima parte di stagione in Serie A con la maglia di Scafati, ma pronto a scardinare la difesa centese come nella passata stagione. Pericolo individuato anche in Isiah Briscoe, secondo miglior realizzatore del girone (19.4 punti) e primo per percentuale al tiro (59.4%) e valutazione (23.4). Occhio anche alla combo-guard Keshun Sherrill, il classe ’94 nativo di Cleveland sta viaggiando a 15.5 punti e 3.8 assist a partita, numeri che lo mettono davanti ad un altro "big" come l’ex Brindisi Raphael Gaspardo, altro elemento di assoluto valore (9.7 punti e 4.9 rimbalzi). Talento, ma anche tanta esperienza: vedi la voce Michele Antonutti (4.5 punti e 2.7 rimbalzi), Marco Cusin (4.1 e 4.3) e Francesco Pellegrino (3.6 e 4.1 rimbalzi).

Giovanni Poggi