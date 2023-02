Tutto facile per una Tramec lanciatissima

tramec cento

80

orasì ravenna

56

TRAMEC : Tomassini 11, Mussini 15, Moreno 5, Marks 14, Toscano ne, Kuuba 2, Archie 12, Zilli 7, Berti 12 Baldinotti 2. All. Mecacci.

ORASÌ RAVENNA: Musso 6, Laghi 3, Anthony 6, Lewis 6, Bonacini 10 Petrovic 11, Bartoli 3, Oxilia, Giordano 9, Onojaife 2. All. Lotesoriere.

Arbitri: Vita, Puccini e Tarascio.

Note: parziali 16-14; 31-21; 53-39

Un rullo compressore: la Tramec di Mecacci non si ferma più. Dopo quello d’andata, Cento fa suo anche il derby di ritorno, piegando Ravenna 80-56 e conquistando la decima vittoria nelle ultime undici giornate di campionato. Numeri da capogiro, con i quali i biancorossi consolidano il primato, sempre in compagnia di Pistoia e Forlì. Ravenna tiene tre quarti, poi viene sovrastata da Marks e compagni, che prendono il largo nel finale di secondo quarto senza più voltarsi indietro. Ai romagnoli non riesce il bis esterno, dopo il colpo della settimana scorsa a Ferrara: giallorossi sempre penultimi e con una classifica sempre più corta e pericolante in zona salvezza. Mussini (15 punti) e Marks (14) sugli scudi, in un’altra serata caratterizzata dall’ennesima eccellente prova difensiva.

Inizio contratto prima del siluro di Archie, che toglie un po’ di ruggine (7-2). Ravenna resta in scia con le giocate di Bonacini ed Anthony, e opera il primo sorpasso (10-12), prima dei quattro punti filati di capitan Tomassini che riportano avanti la Benedetto al gong (16-14 al 10’). Moreno schioda il punteggio con la tripla del +5 (19-14), Tomassini lo segue e allunga (21-14), iniziando a scavare il solco, coi romagnoli che dall’altra parte si schiantano più volte sul ferro, iniziando a perdere di vista la Benedetto.

La doppia cifra non tarda ad arrivare, sempre con capitan Tomassini (29-18), dall’altra parte risponde Musso, trovando il bersaglio grosso, accorciando il divario all’intervallo lungo (31-21). Nel terzo quarto, Ravenna torna a vedere la luce: Bonacini e l’ex Petrovic ci prendono gusto e i soli due possessi di ritardo tornano ad essere realtà (36-30). Al primo break, ne segue un altro, che consente alla squadra di Lotesoriere di tornare attaccata alla Tramec (38-37 al 25’). Ma a rompere il ritrovato equilibrio ci pensa Mussini, con due fiondate dall’arco, che allontanano gli ospiti, prima di un’ulteriore spallata firmata Moreno-Marks (53-39 al 30’).

Nell’ultimo quarto, Cento abbassa la sbarra e torna a scappare. Ravenna resiste fin che può, arrivando fino al -13 (59-46), prima di essere oscurata dalla partita, con la Benedetto in fuga sul +20 (69-49).

Nei minuti finali, i biancorossi – privi di Toscano, soltanto a referto ma senza mettere piede in campo – dilagano, e il vantaggio tocca le 27 lunghezze (76-49). Il sigillo, lo mette il giovane Baldinotti: gioia per lui e per tutta la Milwaukee Dinelli Arena, in festa, per un’altra serata magica.

Giovanni Poggi