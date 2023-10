Tutto nel primo tempo. Sant’Agostino strappa un punto in Romagna

Diegaro

2

S. Agostino

2

DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Magi, Cangini, Bartoletti, Cicognani (16’ st Ensini), Morganti (4’ st Tisselli), Pertutti (25’ st Pagliarani), Casalboni, Louati, Diop (34’ st Spadaro).All.: Cucchi.

S. AGOSTINO: Costantino, Pansini (33’ st Ceneri), Malservisi, Fiorini, Iazzetta, Gasparetto, Schiavon (22’ st Gilli), Roda, Brito, Lodi (12’ st Lenzi), Gherlinzoni.All.: Cavallari.

Arbitro: Nicotra di Finale Emilia.

Reti: 12’ pt Gherlinzoni (S), 15’ pt rig. Diop (D), 23’ pt Fiorini (S), 33’ pt Diop (D).

Note: ammoniti: Panzavolta (D), Magi (D), Morganti (D), Diop (D). Espulso: Casalboni (D) al 35’ pt.

Termina in pareggio, con due reti per parte, la partita tra Diegaro e Sant’Agostino. Subito ci prova il Diegaro con una conclusione di Casalboni da dentro area, al 9’, alto di un soffio. Al 12’ arriva il vantaggio ospite: Gherlinzoni si accende sulla fascia sinistra e crossa tagliato in area, sorprendendo tutti: la sfera bacia il palo ed entra portando in vantaggio il Sant’Agostino. Passano due minuti e il Diegaro pareggia: rigore procurato da Diop e lo stesso attaccante trasforma tra le proteste ospiti. Dopo alcuni minuti di equilibrio ripartenza ospite e Fiorini insacca tra le proteste dei locali per una presunta posizione di fuorigioco. Non ci sta il Diegaro che pareggia, poco dopo la mezz’ora, ancora con Diop. Al 35’ il Diegaro resta in 10 ma il risultato non cambia.