Tutto vero: la Spal tratta anche Nainggolan

Sissignori, sul taccuino di Fabio Lupo c’è anche Radja Nainggolan, e non è una boutade. Facile intuire che il discorso abbia come tramite, se non come fonte, l’ex compagno di Roma del belga Daniele De Rossi. Attenzione, però. Di qui a dire che si farà, ne passa. I costi dell’operazione, segnatamente il contratto più che milionario di Nainggolan, sono ostacolo non da poco. Ma se tra qualche giorno ancora, verso la fine del mercato, il belga non avesse proposte concrete più rilevanti, in serie B scenderebbe volentieri a dare una mano all’amico. Tra i due c’è sempre stata stima reciproca. Il rapporto tra i due è evidentemente tale da far pensare all’allenatore di poter gestire anche quegli eccessi che un po’ hanno contraddistinto la carriera di Radja. E Nainggolan in categoria può spostare assai, ai fini della salvezza, anche a costo di attendere un po’ che si rimetta in condizione.

Anche a 35 anni. La Spal lo vede più come trequartista che non come mediano di centrocampo, e la vicenda va valutata anche alla luce delle condizioni di Giuseppe Rossi. La società non si farà carico di due calciatori "extra", e siccome la posizione di campo da occupare sarebbe - con diverse caratteristiche - più o meno la stessa, se Pepito garantisse piena forma dovrebbe toccare a lui il ruolo di pedina fuori categoria, e con forma da ritrovare. Non si può esagerare nel tesserare giocatori in ritardo di condizione, ma questo la società lo ha senz’altro presente. La stagione di Nainggolan all’Anversa non è stata felice. Sino al 20 ottobre le ha giocate tutte: 12 in campionato e 6 in Conference, realizzando 3 gol di cui 2 in Europa. E sempre è stato impiegato sulla trequarti.

Dopo la rottura coi belgi non è più stato convocato. La Spal ha già contattato il giocatore e il suo entourage, e stante la presenza di De Rossi, Radja non si è affatto gettato via, anche se sul piatto c’è anche la proposta del Cagliari di Ranieri, piazza che lui conosce molto bene.

Ora rimane da capire se di qui a una settimana avrà chances di livello superiore, o se in caso contrario accetterà il ricongiungimento con Daniele o il ritorno in Sardegna. L’operazione non dovrebbe precludere l’ingaggio di un mediano, dopo la probabile partenza di Proia verso Ascoli. E’ vero che la Spal ha Murgia, Valzania, Zanellato e il giovane Prati, ma quest’ultimo per quanto bravo è ancora alle prime partite, e Zanellato a Reggio ha fatto bene dopo una serie di prestazioni più deludenti. Che si tratti di Buchel o di un altro, in mezzo servono maggiori garanzie. In gioco c’è la permanenza in serie B, e Tacopina sa di non poter rischiare di veder andare gambe all’aria il suo investimento.

ARBITRO.

La gara del Mazza sarà diretta da Davide Ghersini della sezione di Genova. La Spal ha incrociato il fischietto ligure ben sette volte, con un bilancio negativo: due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L’ultima volta che Ghersini ha arbitrato i biancazzurri – il 4 maggio 2021 – è arrivato un ko molto pesante in casa contro il Frosinone (0-1) che di fatto ha compromesso la corsa playoff della squadra di Rastelli nella stagione 2020-21. Mauro Malaguti