Ultras Spal lanciano torce e striscione in campo durante gli allenamenti. Oggi c’è la Juventus NG

Ferrara, 28 gennaio 2024 - Alcune torce ed uno striscione sono stati lanciati da un gruppo di ultras, sabato mattina, durante gli allenamenti di rifinitura della Spal in vista della partita di oggi contro la formazione della Juventus NG.

Sono stati gettati oltre il muro di cinta del centro sportivo interrompendo per qualche minuto l'allenamento dei giocatori. Nello striscione la scritta 'Tempo scaduto', chiaro riferimento alla difficile situazione in cui versa la squadra che con 21 punti in classifica, nel campionato di serie C, è sopra di qualche punto alle ultime due, Olbia e Fermana che hanno entrambe 17 punti.

La partita che si disputa oggi rappresenta ormai uno scontro salvezza. La frase sullo striscione 'Tempo scaduto' lascia intendere che i tifosi non accetteranno più alcun risultato ma solo la vittoria sul campo.