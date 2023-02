Un altro ex azzurro del 2006 in panchina Nel palmarès la B vinta a Pescara col ds Lupo

Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma tutti gli indizi portano all’esonero di Daniele De Rossi. E in caso di – probabilissimo – avvicendamento sulla panchina l’allenatore in pole position per sostituirlo sarebbe Massimo Oddo (nella foto). Ma andiamo con ordine, tornando a DDR, che dopo la gara sul campo del Venezia si è assunto interamente la responsabilità della sconfitta e soprattutto della prestazione non all’altezza della situazione fornita dalla sua squadra. Per la prima volta, la tifoseria ha perso la pazienza scagliandosi soprattutto contro la società biancazzurra, che dopo una notte e una giornata intera di riflessione avrebbe optato per un altro cambio di guida tecnica. Per la Spal sarebbe infatti il secondo esonero dall’inizio della stagione, dopo quello di Roberto Venturato che era stato sollevato dall’incarico dopo appena otto giornate. Se l’ex allenatore del Cittadella aveva un bilancio modesto di nove punti in otto gare (1,1 di media), De Rossi è riuscito a fare peggio con 15 punti in 16 partite (0,9 di media). Eppure, l’approccio di DDR sulla panchina biancazzurra era stato incoraggiante con quattro risultati utili di fila, poi però sono cominciati i problemi e in seguito alle ultime tre sconfitte consecutive la situazione è precipitata.

Dunque, salvo imprevisti la scelta cadrà su Oddo che non a caso era la principale alternativa a De Rossi dopo l’esonero di Venturato. La scommessa del presidente Tacopina di affidare la panchina ad un personaggio di caratura internazionale ma al debutto assoluto da allenatore si è rivelata perdente, quindi adesso si punterà su un profilo di maggiore esperienza. Oddo – campione del mondo nel 2006 assieme a DDR – è di Pescara come il direttore tecnico Lupo, che lo conosce perfettamente e lo apprezza da tempi non sospetti. Nel 2016 Oddo ha portato in serie A la squadra della propria città e pareva destinato ad una grande carriera da allenatore, poi però le esperienze successive con Udinese, Crotone e Perugia non sono state altrettanto positive. Nell’ultima stagione – alla guida del Padova – ha vinto la Coppa Italia serie C fallendo però l’obiettivo promozione (secondo posto in campionato e finalista ai playoff). Toccherà a lui il compito di trascinare la Spal alla salvezza? Oggi si attende l’investitura ufficiale.

Stefano Manfredini