"Un ’Mazza’ pieno per battere il Perugia"

Biagio Meccariello è uno dei simboli della Spal che resiste e non si arrende alla retrocessione in serie C. Il suo salvataggio – rischiando seriamente di farsi male sbattendo contro il palo – sull’ex di turno Silvestri che era pronto a colpire di testa a porta vuota è una delle cartoline più belle del derby del Braglia, nel corso del quale il difensore centrale originario di Benevento ha rimediato un cartellino giallo pesante. Già, perché Meccariello era sulla lista dei diffidati e l’ammonizione – la decima dall’inizio del campionato – gli costerà un turno di squalifica da scontare in una partita non esattamente banale. Lo scontro diretto in programma domenica prossima al Mazza contro il Perugia. Una tegola di non poco conto per mister Oddo, che probabilmente dovrà rinunciare pure ad Arena.

L’altro difensore centrale titolare è infatti uscito malconcio dal terreno di gioco, sostituito da Dalle Mura nel corso della ripresa a causa di un problema muscolare. Se non recupererà, la coppia centrale dovrà essere rivoluzionata in una gara da dentro o fuori. Ma torniamo a Meccariello, che al Braglia è stato tra i protagonisti di una gara dalle due facce: "Nel primo tempo abbiamo giocato meglio noi – ricorda il numero 6 della Spal –. Potevamo sbloccare il risultato e magari cambiare il corso della partita, ma non ci siamo riusciti. L’importante però è averci provato con convinzione per 45 minuti. Nella ripresa è cambiata l’inerzia, però sostanzialmente è stata una partita equilibrata e ci portiamo a casa un buon punto. La porta inviolata? Nelle ultime settimane avevamo pagato qualcosa subendo alcuni gol in maniera banale: probabilmente a Modena è uscito un po’ di carattere nei momenti di difficoltà. Lo considero un buon pareggio a posteriori, perché è chiaro che prima della partita volevamo vincere a tutti i costi. In ogni caso, accettiamo il verdetto e portiamo a casa questo punto: non ci rende particolarmente felici, ma adesso sappiamo che ci aspetta una settimana importante che culminerà con una battaglia".

Meccariello non sarà in campo, ma il suo pensiero è già rivolto allo scontro diretto col Perugia. "Ci prepareremo bene – assicura –, ma chiediamo l’aiuto del pubblico biancazzurro, dei nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto e ai quali non possiamo davvero rimproverare nulla. Abbiamo commesso tanti errori, ma per il bene di tutti dobbiamo dimenticare quello che è successo: abbiamo bisogno dello stadio pieno e del supporto della nostra gente. Solo così, tutti insieme, potremo passare una bella giornata di festa, rivedere un po’ di luce e guardare alle ultime gare con maggiore fiducia per poi giocarci fino in fondo la salvezza".

Stefano Manfredini