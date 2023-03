"Un Memorial Duran mai così competitivo"

Parte oggi pomeriggio il "XXII Memorial Duran", manifestazione pugilistica che vedrà nel suo clou la sfida per il titolo italiano dei pesi massimi tra Emanuele Venturellli e Gianmarco Cardillo. Gli incontri si terranno al Palapalestre oggi dalle ore 18 e dalle 21 in avanti, per poi concludersi domani dalle 16 con le sfide tra dieci dilettanti della ‘Pugilistica Padana’ in un confronto con avversari provenienti dal resto dell’Emilia Romagna. Presenti ieri l’assessore allo sport Andrea Maggi; l’amministratore unico e la presidente de L’Accademia Ssd Massimiliano Duran e Soili Schiavi; il presidente Asd Pugilistica Padana Vigor Alessandro Becchetti; i pugili contendenti il titolo italiano Pesi Massimi Emanuele Venturelli e Gianmarco Cardillo.

"Con l’edizione del 2023 – spiega Massimiliano Duran – sono 22 anni che organizziamo il "Memorial Carlos Duran", probabilmente la manifestazione più longeva del settore a parte i tornei federali. Il nostro "Memorial Duran" in questi anni si è ritagliato sicuramente uno spazio importante perché abbiamo saputo aumentare il livello dei nostri match. Nell’edizione attuale combatteranno pugili che avranno senz’altro un futuro di successo e il pubblico, sempre numeroso, ne è consapevole". "L’iniziativa che presentiamo ogni anno – ha sottolineato l’assessore Maggi – questa volta ha un valore aggiunto per almeno due motivi. Il primo è determinato sicuramente dal numero di professionisti e di dilettanti che si incontreranno tra sabato e domenica, perché sono complessivamente 38. Il dato più rilevante, che come amministrazione ci rende particolarmente soddisfatti, è che ritorna a Ferrara un titolo italiano dei pesi massimi. È un dato che conferma come Ferrara davvero abbia la vocazione e sia città del pugilato. Pensate che risale al 20 agosto del 1956 – prosegue Maggi – l’ultimo campionato svolto nella nostra città. Dopo ben 68 anni torna il titolo italiano a Ferrara, nel Palapalestre, e questo è motivo di orgoglio e di soddisfazione soprattutto per gli organizzatori. Inoltre è un titolo per i pesi massimi e questo dà un ulteriore valore all’appuntamento". "Il Memorial Duran – spiega Soili Schiavi – si svolgerà in due giorni al Palapalestre, saranno impegnati 18 professionisti, cosa mai avvenuta in Italia, e 20 dilettanti. L’organizzazione ha comportato un impegno non indifferente di tanti professionisti allo scopo di mettere in piedi una manifestazione che verrà ricordata sicuramente per molti anni". La manifestazione inizierà quindi oggi pomeriggio e prevede la divisione in due tempi dei numerosissimi incontri, nella prima parte dalle 18 alle 20 si svolgeranno 4 match in cui saranno impegnati Simone Vanni, Mohamed Nasri, Nicolò Amore, Rayner Palmero, Luca Di Loreto e Domenico Bentivogli. Dalle 21 saranno impegnati Ahmed Obaid, Alexander Ramo, Federico Schinina, Antonio Licata. Infine per il titolo italiano dei pesi massimi Emanuele Venturelli contro Gianmarco Cardillo. "Uno sforzo organizzativo mai affrontato prima – ha concluso Massimiliano Duran – che segna la crescita della nostra organizzazione e ci spinge verso l’obiettivo di riportare Ferrara ad essere la città di riferimento per la boxe".

Lauro Casoni