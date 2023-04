Un Mesola essenziale batte il Solarolo, decide la doppietta di Boscolo Zemelo

mesola

2

solarolo

0

MESOLA: Calderoni, Mangolini, Vianello (67’ Marandella), Manari, Pittaluga, Perini, Berardi (84’ De Giorgi), Malagutti, Boscolo Zemelo (85’ Zanella), Cantelli, Boscolo Anzoletti. A disp. Guarnieri, Durante, Ranzato, Ferro, Agnelli, Ferro. All. Salvagno

SOLAROLO: Bracchetti, Ragazzini (52’ Zannoni), Piancastelli, Franceschini L. (67’ Fagnocchi), Franceschini D., Ravaglia, Fernandi, Menicucci, Cozzolino (84’ Assirelli), Errani (80’ Patmoce), Del Fiore (52’ Colino). A disp. Tassinari, Cavallari, Picchetti, Assirelli. All. Assirelli

Arbitro: Donati di Rimini Ass. Gherardini e Bellavia Faenza.

Reti: 25’ (R) e 76’ Boscozemelo. Note: ammoniti Menicucci, Boscolozemelo, Calderoni, Ravaglia, Franceschini L., Manari, Boscoloanzoletti.

I padroni di casa con soli due tiri, hanno la meglio su un Solarolo molto veloce e dinamico, riuscendo comunque sempre a contenerlo, anche forse per la maggiore esperienza dei calciatori. Il risultato va stretto certamente gli ospiti, che hanno prodotto una mole maggiore di azioni offensive peccando sempre di precisione nelle conclusioni, ma nel calcio chi segna ha sempre ragione. La gara è disturbata da un forte vento che spinge perpendicolarmente alle porte e crea qualche difficoltà nel controllo di palla, soprattutto se giocata alta. Al 25’, Franceschini L., atterra Boscolo Zemelo in piena area, il direttore di gara indica il dischetto dal quale lo stesso centravanti calcia magistralmente e segna. Nella ripresa il Solarolo sembra più arrembante. Al Mesola poi viene assegnata una punizione calciata benissimo da Cantelli che cerca l’angolino basso alla destra del portiere, l’estremo difensore para ma non trattiene e si avventa sulla palla Boscolo Zemelo che segna.

c.c.