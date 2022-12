Nonostante a livello sportivo non sia un momento esaltante, la Spal guarda al futuro lanciando un nuovo modello digitale per tifosi e sponsor. "La Spal è prima di tutto una comunità di appassionati di sport, di atleti, di famiglie ma anche di sponsor che credono nel valore del club – spiega il presidente Joe Tacopina –. Tutti insieme dobbiamo pensare che il digitale è una parte fondamentale del nostro futuro". Applicazione smartphone del club, web-app dinamica per pc e desktop, sistema di gestione di formati digitali per gli sponsor ed un’innovativa piattaforma ‘phygital’ basata su QR Code e Chip ‘Contactless NFC capaci di collegare le maglie, il merchandising, lo stadio ed i supporti marketing della Spal con esperienze digitali pensate per coinvolgere la comunità dei fan: sono questi gli ingredienti dell’innovativo modello digitale che la società di via Copparo lancia in Italia in collaborazione con Abilitya, brand svizzero destinato a far parlare di sé per le novità digitali portate nel mondo dello sport. L’app e web-app della Spal, disponibili per iPhone e telefoni Android, diventano gli spazi digitali moderni e coerenti con le abitudini ‘social’ degli utenti dove trovare contenuti esclusivi, curiosità, video della vita quotidiana del club, interviste oltre che risultati, collegamenti allo shop ed alla biglietteria online. L’app e la web-app propongono inoltre strumenti innovativi come le carte ‘gratta e scopri’: una modalità per accedere a promozioni e sconti esclusivi. "Andiamo oltre il lancio di una semplice app – continua il presidente Tacopina –, parliamo di nuovo modello digitale che apre tra l’altro una nuova fase di collaborazione con gli sponsor che potranno finalmente trovare spazi digitali di interazione con i fans e creare con la Spal progetti speciali in grado di attirare l’interesse della nostra comunità e di creare vantaggi per tutti". La Spal ha già reso disponibili l’app e web-app sui propri account Apple Store e Google Play.