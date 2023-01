Un pareggio con poche emozioni per il Sant’Agostino Sabato prossimo anticipo casalingo col Medicina

Bentivoglio

0

S. Agostino

0

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga, Battaglia, Cipriano, Neri, Mura, Colle, Sansonetti, Grazia, Grimandi. A disposizione: Cocchi, Lorenzano, Tartarelli, Spadaccino, Pressato, Pigaiani Solera, Fratangelo, Margotta. All.: Galletti.

S. AGOSTINO: Costantino, Ferrari, Novi, Di Domenico, Fiorini, Ribello, Govoni, Lodi, Diop, Gessoni, Gherlinzoni. A disposizione: Guzzinati, Rubbi, Lenzi, Malservisi, Pavesi, Guerzoni, Baglietti, Gjoni. All.: Zambrini.

Arbitro: Abate di Bologna.

Note: ammoniti: Govoni (S).

Termina con un pareggio senza reti la partita tra Bentivoglio e Sant’Agostino. Nella prima parte della partita il possesso palla si sviluppa prevalentemente nella parte centrale del campo, con entrambe le squadre che non riescono a rendersi pericolose. Il primo squillo è dei padroni di casa con una conclusione velleitaria di Grazia. Ospiti pericolosi su azione d’angolo, Gherlinzoni perde però il momento per la conclusione. Il ritmo si alza, ma il risultato non si sblocca. Poco dopo la mezz’ora Grazia serve Sansonetti, ma l’attaccante perde il tempo e non riesce a concludere. Nei minuti finali della prima frazione non si registrano azioni degne di nota. Il direttore di gara, dopo 2’ di recupero, manda quindi le squadre negli spogliatoi per il tè caldo dell’intervallo. Dopo la pausa le squadre si ripresentano in campo. Come nel primo tempo il ritmo della partita non è basso, ma il risultato non si sblocca. Protagonista è il portiere ospite Costantino, che compie ottimi interventi prima su Grazia e poi su Grimandi. Trascorsi i minuti di recupero oltre il 90’ il direttore di gara sancisce la fine della partita con il consueto triplice fischio. Bentivoglio e Sant’Agostino si dividono il bottino e rientrano entrambe con un punto a testa. Nel prossimo turno di campionato i padroni di casa affronteranno il Castenaso, mentre il Sant’Agostino ospiterà in casa il Medicina Fossatone nell’anticipo di sabato.