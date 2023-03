Un pari con l’Honved a Viareggio Domani gli africani del Kallon

Inizia con un pareggio contro l’Honved la Viareggio Cup della Spal, chiamata a disputare ben quattro incontri in una settimana. Già, perché dopo aver affrontato il Genoa in campionato sabato scorso e gli ungheresi ieri a Viareggio la squadra di Grieco tornerà in campo domani e venerdì per disputare le ultime due gare della fase a gironi della Viareggio Cup. Al Marco Polo Sports Center finisce 1-1, con un pizzico di rammarico per i biancazzurri che sbloccano il risultato in avvio di ripresa con Carrozzo su assist di Rao ma – pur dominando – non riescono a chiudere i conti. E ad un paio di minuti dal termine l’Honved pareggia i conti con Braun su palla inattiva. Anche l’altra gara del girone – tra Kallon e Pisa – termina in parità (2-2), quindi il discorso qualificazione resta più aperto che mai. Domani alle 15 al centro sportivo Gibì Fabbri di via Copparo la Spal ospiterà i sierraleonesi del Kallon. Nel frattempo, si registra una triplice convocazione in Nazionale italiana under 18 per il settore giovanile biancazzurro. I tre spallini classe 2005 Franzoni, Parravicini e Saiani infatti sono stati selezionati dal tecnico federale Franceschini per il raduno dell’Italia under 18 in programma fino a domenica prossima in Basilicata. Nel corso dello stage gli azzurrini disputeranno due match amichevoli contro i pari età della Romania: il primo è in programma giovedì alle 10,30 allo stadio Viviani di Potenza, mentre il secondo si giocherà domenica, sempre alle 10,30, allo stadio Curcio di Picerno.

s.m.