Un punto a testa tra Castenaso e Mesola

Atl. Castenaso

0

Mesola

0

ATLETICO CASTENASO: Musiani, Frison (21’ st Spazzoli), Alberti (21’ st De Brasi), Pappalardo, Arcesilai, Galluccio, Maddaloni, Macaluso, Boni (21’ st Napolitano), Capitanio, Mezgour (12’ st Negrini).All.: Mazzoni.

MESOLA: Calderoni, Merighi (14’ st Lucci), Vianello, Manari, Pittaluga, Perini, Berardi, Malagutti, De Giorgi (27’ st Boscolozemelo), Mirontsev (37’ st Boscolo), Cantelli (45’ pt Braghiroli). All.: Salvagno.

Note: ammoniti: Manari (M), Berardi (M).

Pareggio a reti bianche nella sfida fra Castenaso e Mesola. Partita che rimane bloccata già dai primi minuti, con le due squadre che non si sbilanciano all’attacco, e non lasciano spazi dietro, attraversando una fase di studio reciproco. La prima occasione è per gli ospiti, e passa per i piedi del numero 9 De Giorgi, che si libera alla conclusione dal limite, ma spara di poco a lato dalla porta difesa da Musiani. Per la prima frazione è tutto. Nel secondo tempo la partita non cambia di molto, con i padroni di casa che crescono col passare dei minuti. Arriva anche per il Castenaso l’occasione di passare in vantaggio, con il numero 10 Capitanio che scocca una grande conclusione, ma salva tutto e devia in corner l’estremo difensore ospite Calderoni. Finirà quindi 0-0, con le due squadre che si dividono un punto a testa.