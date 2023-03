Un punto ciascuno, tutti soddisfatti

E’ un pareggio che mette d’accordo tutti, a cominciare dal Casumaro. "Il risultato rispecchia quello che si è visto in campo – commenta il direttore generale rossoblù Fabio Montosi – con un tempo per parte: primo tempo equilibrato, meglio la X Martiri nella ripresa anche se non ha fatto altri gol. Alla squadra di Ruggero Ricci è mancato l’apporto dei giocatori di maggiore esperienza e personalità, Marongiu e Pagani, mi sono piaciuti di più i giovanissimi Bottura e Frignani". Il Casumaro si era presentato in campo forte di una bella serie positiva, mentre la X Martiri una classifica migliore ma qualche pausa nell’ultimo periodo. Il pareggio è salutato positivamente dall’entourage biancazzurro: "Siamo venuti a Casumaro per vincere, il pareggio non è da buttare – è la disamina del direttore sportivo Riccardo Alberani – Le squadre si sono annullate a vicenda, la divisione della posta è stata la logica conclusione".