Un salto nello splendente passato tra Alfa Romeo, Fiat e Morgan

AUTOMOBILISMO

Cultura, sapori e motori. Sono questi i tre ingredienti che hanno caratterizzato il 24esimo raduno di auto d’epoca organizzato dal vicepresidente di Officina Ferrarese, Carlo Grelewski nei giorni scorsi. Una vera e propria immersione nelle meraviglie del nostro territorio, sconfinando nella pianura veneta, a bordo di bolidi da sogno. La partenza è sempre da Masi Torello. Il colore dominante delle auto alla partenza è il rosso. Alfa Romeo, inconfondibile. Non mancano, tra le altre, le Citroen, le Fiat e le Morgan. Il programma della giornata è abbastanza serrato e prevede diverse soste. Sono circa 150 le persone che hanno partecipato e, tutte, concordi su un punto: il raduno è un’occasione unica. La prima meta è la suggestiva cittadina di Este, in cui le auto sostato davanti alla Rocca. La storia che incontra la storia. Ed è qui che si raggiunge l’apice del mix tra passione per il motorismo d’epoca e per la cultura più in generale. Gli equipaggi, infatti, si sono trovati a dover scegliere fra tre opzioni: la visita al Museo Nazionale Atestino, la visita al castello Carrarese con i suoi giardini e la visita in centro alla torre dell’orologio. La cultura in tavola è invece servita a Ospedaletto Euganeo. Da lì, poco dopo pranzo, gli equipaggi imboccano la strada del ritorno. Ma già, sull’agenda dell’anno venturo, è fissato un appuntamento. Il 25 esimo raduno.