Un successo e un ko per l’under 18 di Bondeno: il derby se lo aggiudica Codigoro

Domenica 12 marzo si è svolta a Molinella la prima partita del campionato Interprovinciale Uisp di Pallanuoto Under 18. Dopo le ripercussioni degli scorsi anni generate dalle restrizioni presso gli impianti e per la difficoltà nel poter continuare regolarmente i campionati, tutto il settore pallanuoto ha subito un forte contraccolpo. Stessa sorte per le società locali di nuoto che hanno dovuto riorganizzare il proprio lavoro. Tra queste, Piscine Bondeno stava svolgendo un ottimo lavoro per lo sviluppo di questa disciplina ma le note difficoltà del covid dell’anno 2020 e 2021 hanno fortemente ridotto il numero degli atleti. In questa fase, uno dei settori più delicati è quello giovanile ed in particolar modo l’Under 18, trampolino di lancio per la prima squadra. Alla prima di campionato, contro appunto Molinella Nuoto, con il rinforzo degli atleti persicetani, la squadra di Piscine Bondeno si è fatta valere nonostante gli avversari fossero mediamente più grandi sia come età sia fisicamente. I ragazzi del coach Caponcelli hanno portato a casa una meritata vittoria per 4-9. Sabato 25 marzo poi, nuovo match contro Codigoro, che ha superato i pari età matildei per 4-8. coach Caponcelli, seppur soddisfatto per l’impegno, è rammaricato dell’eccessiva foga dei suoi che si fanno sfuggire una vittoria che sembrava annunciata. Il presidente Massimo Boselli traccia un bilancio, al termine di queste due giornate, estremamente positivo. Al di là dei risultati, nei quali si vorrebbe sempre vedere vincere la propria squadra, quello più evidente è vedere i ragazzi in vasca impegnarsi e giocare con grande sportività per raggiungere nuovi ed esaltanti obbiettivi.