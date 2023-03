Un tuffo nel passato in sella con ’La Furiosa’

Una festa in piazza e lungo le campagne ferraresi con ‘La Furiosa’. Nella mattinata di ieri si è tenuta l’ottava edizione dell’originale appuntamento per cicloamatori e appassionati di bici d’epoca, retrò e vintage. Organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Po River, con la collaborazione dell’associazioni ‘Otello Putinati’ e ‘San Carlese’, con il patrocinio dei Comuni di Ferrara, Copparo, Riva del Po e della Regione Emilia-Romagna. La partenza de ‘La Furiosa’ è stata in piazza Trento Trieste. Al via oltre 170 partecipanti, la maggioranza da fuori città, per una manifestazione cicloturistica che ha anche l’obbiettivo di promuovere e valorizzare il territorio estense. In piazza a seguire la partenza l’assessore al turismo del Comune di Ferrara, Matteo Fornasini e l’assessore regionale, Marcella Zappaterra. Un percorso unico di 67 km tutto in pianura, che si è snodato attraverso la campagna ferrarese, in un’alternanza di strade bianche e a bassa percorrenza che costeggiano i canali, gestiti dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, fino alla suggestiva ciclabile della Destra Po. Da qui i partecipanti sono ritornati fino al centro di Ferrara. I cicloamatori hanno potuto sostare nei punti ristori dove era prevista la degustazione di prodotti enogastronomici ferraresi.

Tra questi il salame ferrarese, la salamina da taglio, affettati vari, pane ferrarese e il tutto accompagnato dal tipico vino delle sabbie. Una ciclo-storica divenuta un vero e proprio evento di cicloturismo, che lega territorio e l’amore per le biciclette d’epoca. ‘La Furiosa’ nasce dal desiderio di rivivere le emozioni, le sfide con sé stessi tipiche del ciclismo dei tempi passati. Pedalate faticose con biciclette in acciaio costruite prima del 1987, con leve del cambio sul tubo obliquo del telaio, con pedali muniti di fermapiedi e cinghietti e con il passaggio dei fili dei freni esterno al manubrio, il tutto ricco di entusiasmo e passione pura.

Al termine pranzo in ristorante dove sono stati premiati il più furioso e la più furiosa, ovvero, i partecipanti con l’abbigliamento che rispecchiava lo spirito vintage della manifestazione e la bicicletta più furiosa, precisamente quella più caratteristica in base al pregio, alla qualità del restauro e al numero di accessori. Lungo tutto il percorso a garantire la sicurezza dei ciclisti erano presenti le auto e moto storiche dell’Officina Ferrarese, l’associazione della AVPCRO, i volontari del Radio Club di Copparo, la Polizia Municipale di Ferrara e il Corpo di Polizia Locale Terra e Fiumi. Nel fine settimana in Piazza Trento e Trieste, inoltre, era presente il mercato vintage di bici e pezzi di ricambio d’epoca e abbigliamento ciclistico vintage, mentre per i più piccoli è stato allestito un percorso gimkana, tra birilli ed ostacoli in piena sicurezza sotto la guida di esperti istruttori delle società Otello Putinati e San Carlese. Mario Tosatti