Una 2G che non ti aspetti Si sveglia troppo tardi e cade in casa col Cmp

2g quisisana

69

cmp global

72

FERRARA 2G: Giovinazzo, Romondia 5, Tognon 9, Costanzelli 8, Cattani, Mujakovic 7, Seravalli 15, Yarbanga 18, Ciaroni 2, Verrigni 3, Agusto 2, Fabbri ne. All. Castaldi.

Parziali: 13-15; 34-36; 47-57.

Un’altra battuta d’arresto per la Duegi, che cede 69-72 al Palavigarano contro il Cmp Global. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 34-36 per i bolognesi, gli uomini di Castaldi perdono le distanze nella ripresa tirando con percentuali scadenti. Toccato anche il -13 (55-68), gli estensi provano la rimonta negli ultimi 3’ arrivando fino al 67-70 grazie alla tripla di Verrigni, ma gli ultimi possessi premiano gli ospiti, che vincono meritatamente. Per la Duegi un altro boccone amaro da digerire in un girone di ritorno fin qui deludente, che rischia di compromettere una buona prima parte di stagione.