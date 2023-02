Una cordata di imprenditori per finire la stagione?

Sono ore febbrili per gli appassionati di basket ferraresi, preoccupati per la piega che sta prendendo la crisi societaria del Kleb Basket. Ma qualcosa sembra muoversi, anche se i tempi sono strettissimi, perchè ci sono scadenze federali e scadenze di stipendi, per trattenere a Ferrara i giocatori di Leka che potrebbero avere offerte da altri club. Alcuni hanno già fatto presente di aver ricevuto sirene e proposte in categoria, perciò questi segnali vanno bloccati sul nascere provvedendo a saldare una mensilità arretrata di stipendio a stretto giro di posta.

Sarà possibile? Ce lo auguriamo. Nel frattempo va registrato il tentativo dell’amministrazione comunale di avvicinare nuovi imprenditori al capezzale della società, per non disperdere un patrimonio di storia e tradizione, a prescindere da quella che sarà la categoria e il futuro, una volta terminati i campionati.

Ecco, la parola d’ordine oggi è proprio questa: portare la Tassi Group al termine della stagione, comunque vada a finire sul campo, perchè c’è un titolo sportivo da non gettare a mare, anche se dovesse essere serie B, e c’è comunque un campionato da onorare, con giocatori e staff che lavorano e che devono essere pagati, e con abbonati e tifosi che si aspettano che lo spettacolo continui, avendo sottoscritto un abbonamento in estate.

La sensazione è che un tentativo concreto sia in atto, di unire sponsor e imprenditori, nuovi e vecchi, per garantire almeno un futuro a medio termine alla palla a spicchi cittadina, anche da parte di chi non ha condiviso le ultime vicende e le ultime mosse della dirigenza attuale.

Ecco perchè gli incontri organizzati da sindaco e assessore allo sport (nella foto, Andrea Maggi) sono particolarmente delicati e si attendono notizie a stretto giro di posta, mentre la squadra, domenica a Nardò, giocherà una partita delicata dopo una settimana surreale, nella quale si sta parlando di tutto tranne che di pallacanestro.

m. p.