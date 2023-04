Una "FeNice" per far rinascere il basket

Una FeNice per la resurrezione del basket cittadino. Ieri mattina in Comune è andata in scena la prima uscita ufficiale della Fondazione che si prenderà carico di far ripartire il basket di vertice in città a cinquanta giorni dalla dipartita del Kleb Basket. Un progetto di ampio respiro, che coinvolgerà tutte le realtà giovanili del territorio e darà la possibilità agli appassionati di partecipare in modo attivo, secondo quel principio di trasparenza che forse è mancato nelle ultime annate.

A fare gli onori di casa l’assessore allo sport Andrea Maggi: "A distanza di un mese e mezzo dalla scomparsa del Kleb, Ferrara ha dimostrato di saper reagire in fretta e di mettere in piedi un progetto che tende al rilancio della pallacanestro cittadina. L’idea di fondo, che è quella di coinvolgere tutte le società giovanili del territorio, è stata pienamente condivisa e spero che questo tavolo in futuro possa diventare ancora più grande".

Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica e primo motore dell’iniziativa, ha spiegato nei dettagli gli obiettivi della Fondazione: "Sono più emozionato del primo giorno di scuola, per me è un appuntamento storico. Nelle prossime settimane ufficializzeremo con un atto notarile la costituzione della Fondazione FeNice, che sarà presieduta da 15 soci fondatori a cui si aggiungeranno altri imprenditori con un impegno finanziario pluriennale. Vogliamo coinvolgere le maggiori forze di questa città secondo il principio della trasparenza, per cui anche gli appassionati potranno aderire.

Gli obiettivi sportivi? Ferrara ha una storia lunga quarant’anni, la B è l’obiettivo minimo. Facciamo tutti il tifo per la promozione in B Interregionale della Duegi, ma non nascondo che ci stiamo guardando intorno per capire se ci saranno le condizioni per acquisire un titolo di B d’Elite. E’ ancora presto, invece, per discutere di ruoli e figure dirigenziali".

Altra pietra miliare della Fondazione sarà l’ingegner Riccardo Maiarelli, già in passato accostato alle vicende del basket cittadino: "C’è tanto da lavorare, ora dobbiamo impegnarci per arrivare nei tempi giusti ai traguardi che ci siamo posti. Non abbiamo tempo da perdere in sofismi e considerazioni inutili, pensiamo a mettere in piedi prima la Fondazione e poi la società sportiva".

Che in realtà c’è già, ed è la Ferrara Basket del patron Giuseppe Cattani, anche lui presente al tavolo: "Sono estremamente contento di partecipare a questa avventura assieme a personaggi di altissimo livello per la nostra città. Finalmente siamo riusciti a radunare le società giovanili del territorio, saranno il serbatoio della prima squadra".

Gli fa eco Paolo Piazzi, imprenditore argentano ed ex playmaker dell’Asa Argenta: "Posso già dire di aver imparato tanto da queste persone nelle ultime settimane. I presupposti sono buoni, ora dobbiamo lavorare per rendere credibile questo progetto nel lungo periodo".

Jacopo Cavallini