Una giornata per Bruscagin. E mille euro di ammenda

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Bruscagin. Il difensore della Spal, espulso per doppia ammonizione nel finale del match con la Fermana, salterà la gara di lunedì contro l’Arezzo. Per sostituirlo sulla fascia destra della difesa a quattro, le soluzioni sono due: Iglio e Fiordaliso. Arena invece ha rimediato il quarto cartellino giallo dall’inizio del campionato ed è entrato nella lista dei diffidati. Nel finale convulso dell’incontro coi marchigiani è stato espulso anche il medico sociale biancazzurro Aggio, appiedato per un turno "per avere tenuto un comportamento non corretto e una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione". Inoltre, alla Spal è stata comminata un’ammenda di mille euro "perché i suoi sostenitori posizionati in Curva Ovest al 62’ hanno intonato un coro offensivo nei confronti dell’arbitro ripetuto tre volte e al al 92’ un coro offensivo nei confronti della quaterna arbitrale ripetuto per quattro volte; e perché sostenitori posizionati in tribuna Sud hanno lanciato una bottiglietta".