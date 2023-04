Una o due punte dall’inizio? Il dubbio di Oddo

Affrontare il Benevento con l’assetto delle ultime gare, quindi una sorta di ‘albero di Natale’ con un solo terminale offensivo, oppure giocarsi il tutto per tutto proponendo un modulo che preveda le due punte? È una delle tante domande che affollano la mente di mister Oddo ad una manciata di giorni dal match del Vigorito, dove la Spal non potrà certo accontentarsi di un pareggio.

Come del resto i padroni di casa, che se possibile sono addirittura più in crisi dei biancazzurri. Quando il tecnico pescarese venne scelto per sostituire mister De Rossi, si dava per scontato che avrebbe rilanciato il tandem pesante La Mantia-Moncini, che DDR aveva bocciato in maniera definitiva sotto la propria gestione.

In effetti Oddo (nella foto) ha schierato i due attaccanti assieme dal primo minuto nelle prime uscite contro Como e Genoa, ma dalla partita successiva col Frosinone ne ha mandato in campo sempre solo uno alla volta. Questione di equilibri, ma i numeri dicono che la Spal continua comunque ad essere perforata ogni gara. E in fase offensiva produce il minimo sindacale. Basti pensare che sabato scorso, in un incontro da vincere ad ogni costo, i biancazzurri hanno tirato in porta una sola volta. In occasione del calcio di rigore trasformato da Moncini all’alba del match.

La coppia La Mantia-Moncini non garantisce certo reti a grappoli e nemmeno occasioni da gol in quantità industriale, ma quando ci si ritrova con l’acqua alla gola bisogna provarle tutte. Con la Ternana La Mantia è rimasto fuori a causa dei postumi di un’influenza, e anche se continua a deludere la Spal è costretta a sperare che finalmente si sblocchi.

Non è escluso che l’allenatore decida di insistere con un solo terminale offensivo, ma l’idea del tandem pesante lo sta facendo riflettere. Del resto, è una decisione destinata a pesare in maniera determinante nell’economia del match.

s.m.