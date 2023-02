Una trasferta da non fallire assolutamente

Alle porte c’è una trasferta a Venezia da non sbagliare assolutamente, ma il club biancazzurro ha già iniziato a pensare al prossimo trittico di gare casalinghe. La Spal ha infatti studiato un’iniziativa denominata ‘Pack 3 Match’ che consentirà a tutti i tifosi di assicurarsi il biglietto di ingresso alle prossime tre partite al Mazza della squadra di De Rossi contro Como (sabato 18 febbraio alle 14), Frosinone (mercoledì 1 marzo alle 20,30) e Cittadella (domenica 5 marzo alle 15) pagando il prezzo equivalente a quello di soli due match. La promozione è valida per tutti i settori dello stadio di corso Piave ed è già attiva sia in modalità online sul sito di ufficiale di Vivaticket che presso i punti vendita abilitati.

Inoltre, sarà possibile acquistare il ‘Pack 3 Match’ per le prossime partite anche presso lo Spal Point del centro commerciale Le Mura nei seguenti orari: fino a sabato prossimo dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18, da martedì 14 febbraio a giovedì 16 febbraio dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. Il ‘Pack 3 Match’ sarà sottoscrivibile fino alle 19 di venerdì 17 febbraio, giorno antecedente la partita Spal-Como. Nel frattempo, continua la caccia al biglietto per la trasferta di Venezia – che il gruppo Curva Ovest Ferrara effettuerà in treno con partenza dalla stazione della nostra città alle 9,54 –, in programma sabato prossimo al Penzo.

In tre giorni i tifosi della Spal si sono assicurati addirittura 872 tagliandi per il settore ospiti, un numero che fa davvero impressione.

Si ricorda che i residenti nella regione Emilia Romagna possono acquistare tagliandi esclusivamente per il settore ospiti e soltanto se in possesso di Spal Card. Il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 20 euro esclusi i diritti di prevendita. Per acquistare i biglietti allo stadio Penzo c’è tempo fino alle 19 di domani.

