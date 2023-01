"Una vittoria del gruppo, come piace a me"

DANIELE DE ROSSI, avanti di questo passo chiederà di giocare sempre in trasferta?

"No, anzi in casa spesso abbiamo sfoderato prestazioni migliori: avremmo meritato di ottenere molto di più, ma non ce l’abbiamo fatta. In trasferta invece abbiamo conquistato due vittorie di fila, quindi ci godiamo questi successi lontano da Ferrara". Maistro e Varnier sono usciti claudicanti, dobbiamo preoccuparci?

"Macché! Maistro mi chiede sempre il cambio intorno alla metà della ripresa, mentre Varnier si è arreso ai crampi. Lui e Prati hanno alzato bandiera bianca per questo motivo, del resto non giocano con continuità da tanto tempo e in gare con questa subentra pure una componente emotiva e nervosa. Per quanto mi riguarda, Prati ha disputato un’ottima partita, così come Zanellato e Valzania".

Come dobbiamo interpretare l’esclusione di La Mantia dalla formazione titolare?

"Stava bene, doveva giocare dal primo minuto, poi alcuni discorsi extra-calcistici che dobbiamo gestire meglio hanno cambiato le carte in tavola: se ho azzeccato formazione quindi è frutto del caso. In ogni caso, La Mantia è un grande uomo, uno di quelli che a prescindere da quello che succederà voglio sempre avere dalla mia parte. Mi ha dato la propria disponibilità e l’ha ribadita sul campo da vero professionista. Inoltre, ringrazio per il prezioso aiuto invisibile i vari Zuculini, Pomini e Ayoub: sono fantastici".

Cos’ha detto ad Alfonso alla fine della partita?

"Gli ho fatto i complimenti: ha fatto le parate giuste al momento giusto, da grande portiere. Ma non dimentichiamo il salvataggio determinante sulla linea di Dalle Mura: è una vittoria di tutto il gruppo, gli voglio bene". Ha scambiato qualche battuta con mister Inzaghi?

"Prima della gara non ci siamo parlati, alla fine gli ho fatto i complimenti e gli ho chiesto scusa per il caos in panchina: siamo fatti così. Pippo era tranquillo: la Reggina mi ha impressionato e non meritava di perdere, ma per quello che abbiamo fatto la Spal ha meritato di vincere. Fino al gol la gara è stata equilibrata, anche se i nostri avversari hanno avuto più occasioni, poi ci siamo abbassati e abbiamo messo in campo tanta ignoranza come piace a me". Stefano Manfredini