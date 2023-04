Un’altra prestazione in crescendo Ma quei vantaggi vanno difesi

La Spal sogna e illude per 9 minuti nel primo tempo e 5 nel secondo, e non basta. Al "Paolo Mazza" ancora una volta tesse una bella tela e poi la disfa da sola, passando in vantaggio addirittura due volte, contro il Brescia, e facendosi subito raggiungere in entrambe le occasioni. Così, assieme all’agognata seconda vittoria consecutiva sfuma anche il possibile sorpasso al Perugia di Castori, sconfitto a Marassi secondo copione. E’ un bel guaio, questo. Sabato la Spal va a Modena prima di ospitare gli umbri, che saranno invece in casa contro il Cosenza. Ed è un guaio enorme che i biancazzurri vengano regolarmente rimontati. Passi per la rete di Maistro dopo appena 42 secondi, può capitare.

Ma il 2-1 al 75’ andava difeso con le unghie e coi denti azzannando ogni pallone a corpo morto, e invece l’ottimo doppiettista Maistro e Celia ci sono andati con piglio virginale, morbidi al punto da consentire il pareggio. La Spal non ha garra e non difende bene: non lo si scopre oggi, e in classifica il conto è salato.

E’ un peccato, perchè la squadra ha lottato e si è battuta bene, al punto da ricevere più consensi che rimbrotti dalla sua gente nella passerella finale sotto la Ovest. La prestazione ha confermato Benevento: ora la squadra è migliorata, ha più senso di prima, e intorno a un grande direttore d’orchestra come Nainggolan gira benino. Peccato che però sia tardi per consolarsi col gioco: meglio averne uno, certo, ma a cinque giornate dal termine contano più i risultati delle prospettive.

La lotta resta aperta, a -1 dai playout, ma sarà dannatamente feroce sino in fondo, ed è proprio la ferocia il punto debole di questa Spal. Non si può che seguire il messaggio di Oddo: siamo cresciuti, ci siamo, vogliamo farcela.

Sino a 180 minuti fa, nemmeno questo era possibile dire. Giocando, si deve sperare che sia meno difficile fare punti, e in effetti 4 nelle ultime due sono arrivati.

La squadra non esce dal campo senza un gol al passivo dalla prima di ritorno, dall’1-0 a Reggio Calabria datato 14 gennaio e da 13 partite. Di contro, non si fosse a fine corsa, si direbbe "avanti così". E dunque, avanti così, ma facendo anche prove di cattiveria difensiva. Il boato di un "Mazza" scatenato al gol del 2-1 ha detto quanto Ferrara tenga a questa salvezza. Ne servono altri, di qui alla fine, e bisogna provocarli.

Mauro Malaguti