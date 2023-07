Under 14, Buriani junior vicino alla panchina

Non è ancora ufficiale, ma con tutta probabilità Daniele Buriani guiderà la Spal under 14. Si tratta di un innesto di alto livello per il vivaio biancazzurro, che si assicura un tecnico con un curriculum importante ma soprattutto animato da mille motivazioni. Stiamo naturalmente parlando del figlio del mitico Ruben, protagonista nel Milan tra il 1977 e il 1982, poi nella Roma, nel Napoli e a fine carriera pure nella Spal. Daniele Buriani (classe 1979) è stato un calciatore professionista, poi da allenatore ha guidato la Portuense in campionati di buon livello. Nell’ultima stagione invece ha ottenuto la promozione in Prima categoria al timone dell’outsider Santa Maria Codifiume. E adesso si prepara a sbarcare nel settore giovanile di via Copparo.