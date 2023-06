Under 18, Fabbri: "Grazie campioni straordinari"

"Una straordinaria soddisfazione per tutta la città". Il sindaco Alan Fabbri si è complimentato e ha ringraziato la Spal under 18 campione d’Italia, ricevuta a palazzo municipale assieme al presidente Joe Tacopina, il direttore generale Andrea Gazzoli, mister Massimo Pedriali, lo staff tecnico della squadra al completo e Fabio D’Agata in rappresentanza dei giocatori. "Non vedo l’ora di incontrarli e congratularmi personalmente con loro", aveva detto il primo cittadino dopo la vittoria. L’incontro è avvenuto nell’ufficio di Fabbri ed è stata l’occasione per uno scambio di doni. Il sindaco ha consegnato alla squadra una targa con la scritta: "La città di Ferrara, con riconoscenza, alla società sportiva Spal per la conquista del titolo di Campione d’Italia under 18 di calcio", poi ha omaggiato i presenti con una stampa del manifesto dedicato al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. Il team invece ha consegnato al sindaco una maglia biancazzurra con la scritta Fabbri, il numero 1 e lo scudetto centrale sul petto. "È stata una stagione eccezionale per l’under 18 – ha sottolineato il presidente Tacopina –, che con i risultati della squadra femminile ci stimola a ripartire con motivazione e con nuovi obiettivi da raggiungere". Mister Pedriali ha parlato di "soddisfazione enorme", sottolineando la vittoria contro le ‘grandi’ Milano, Roma, Torino e la forza dei ragazzi che "hanno affrontato giornate tra partite decisive in campo ed esami a scuola. Sono ragazzi stupendi". Infine, il tecnico ha aggiunto che "il successo ottenuto premia la loro grande maturità, i sacrifici fatti e il lavoro di uno staff all’avanguardia".