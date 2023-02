"Usciamo rafforzati dal mercato"

"Anche se mancano ancora tre ore alla chiusura delle liste invernali, di sicuro posso già dire che la Spal esce rinforzata da questo mercato": così il dg Gazzoli (nella foto) ieri all’uscita dal Meis, in visita con parte della squadra.

"Sul piano finanziario sono stati necessari sacrifici che ritengo possano far comprendere quanto questa proprietà sia interessata agli esiti sportivi della squadra – ha detto Gazzoli –. Aver ingaggiato giocatori tipo Nainggolan e Fetfatzidis, e aver al contempo resistito ad offerte per La Mantia e Tripaldelli, deve essere un segnale per tutti sulle nostre intenzioni.

Per il centravanti erano arrivati a offrirci più di quel che la Spal aveva speso in estate, ma la società ha saputo tener duro nella convinzione che nel finale di campionato ci sarà bisogno di tutti.

Credo che l’insieme dei nuovi arrivi e delle conferme pesanti ponga i presupposti per un finale di stagione in crescendo. Man mano che calano gli oneri di gestione col passar degli anni aumentano i margini di investimento, e già ora si iniziano a toccar con mano gli effetti".

m. m.