"Vaccolino penalizzato, ma non ci ritiriamo"

A botta calda la dirigenza del Vaccolino meditava di ritirarsi del campionato di Prima categoria, come preannunciato dal presidente Venanzio Zucconelli. Ma la notte ha portato consiglio: l’ipotesi era sul tavolo nella riunione di martedì sera, nella quale si è deciso di soprassedere e finire il campionato, che a dire il vero non sta andando affatto bene, con l’ultimo posto in classifica e la zona play out lontana. "Non ci ritiriamo – afferma la vice presidente Isabèl Kerber, che è al contempo moglie del presidente Zucconelli ed era il dirigente addetto all’arbitro nella partita che ha fatto scattare il ritiro dal campo a Gallo – E’ stato un momento di rabbia, di confusione. Abbiamo deciso di proseguire la stagione, ma resta il fatto che siamo indignati per le conduzioni arbitrali. A Gallo si è passato ogni limite, annullando il gol del pareggio che invece era regolare".

Oggi si esprimerà il Giudice sportivo sulla clamorosa vicenda, arriverà sicuramente la sconfitta a tavolino, ma non è escluso anche qualche punto di penalizzazione. Se il Vaccolino avesse perseguito il disegno di ritirarsi dal campionato sarebbe ripartito dalla Terza categoria. Riavvolgiamo il nastro della partita di domenica scorsa. Il Gallo era passato in vantaggio con Novelli al 21’ del primo tempo, pochi minuti più tardi il Vaccolino era pervenuto al pareggio, per l’arbitro c’era stata una carica al portiere e l’aveva annullato. Veemente protesta dei granata, che hanno vanamente provato a convincere il direttore di gara a cambiare idea, alla fine il presidente Zucconelli, che era in panchina, ha richiamato la squadra negli spogliatoi. "C’è un condizionamento arbitrale verso le società più piccole e in difficoltà in campionato – interviene Giacomo Lèccioli, figura storica del calcio amaranto – Ma tutto ha un limite, a Gallo l’arbitraggio è stato molto negativo ed è solo la punta dell’icesberg. In questi anni abbiamo fatto il salto di qualità, con il doppio salto dalla Terza alla Prima categoria; in estate una società più ricca ci ha saccheggiato la rosa, ma siamo andati avanti ugualmente, però a fronte dei sacrifici pretendiamo uguaglianza di trattamento". Benvenuti nel club di coloro che si sentono penalizzati dagli arbitri. Anche club ferraresi più ricchi e potenti del Vaccolino hanno subito torti arbitrali, vedi Comacchiese e Sant’Agostino, ma senza arrivare a minacciare il ritiro.

Franco Vanini