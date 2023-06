Val di Sole confermata per il ritiro

Naturalmente in casa Spal non è stata fissata ancora nessuna data relativa all’inizio della preparazione, ma indicativamente il raduno dei biancazzurri potrebbe essere essere deciso tra circa 15 giorni, intorno all’inizio della seconda settimana di luglio. Una delle poche certezze in merito alla nuova stagione è la sede del ritiro, che a prescindere dalla retrocessione in serie C sarà nuovamente a Mezzana. La Spal ha lavorato nella località della Val di Sole già nel 2021 e 2022. E l’anno scorso il club di via Copparo ha sottoscritto un accordo triennale con l’amministrazione comunale di Mezzana, il Consorzio turistico Mezzana-Marilleva, l’azienda per il turismo della Val di Sole e Trentino Marketing per effettuare il ritiro estivo precampionato nella località trentina fino al 2024. La partnership peraltro era stata rinsaldata lo scorso dicembre, quando nella piazza Municipale di Ferrara il Consorzio Turistico di Mezzana-Marilleva aveva allestito una piccola pista da sci per fare divertire i bambini. Dunque, tra qualche settimana la Spal tornerà in ritiro in Trentino, ma le date sono ancora da definire.