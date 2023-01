Valanga biancorossa, la Tassi Group si inchina

di Mauro Paterlini

CENTO

Un derby vibrante, in una cornice se possibile ancora più calda e più bella di dodici mesi fa, che finisce secondo logica: ovvero il successo della capolista Tramec Cento, che con un ultimo quarto da urlo (26-13 il parziale) travolge una Tassi Group orgogliosa e grintosa, facendo valere la legge del più forte, che all’andata era stata ribaltata dai ragazzi di Leka. A dire il vero il passivo finale suona come ingeneroso per Ferrara, perchè al 36’ il punteggio era 60-57 per la Tramec, sempre avanti a parte i primi minuti del primo quarto, eppure imprecisa dall’arco e imbrigliata dalla zona di Leka.

Ma la zona, si sa, per funzionare deve essere una soluzione per spezzoni di gara non troppo lunghi, altrimenti i giocatori di classe e di esperienza a gioco lungo trovano le chiavi per aggirarla: ed è quello che è accaduto negli ultimi quattro giri di lancette ieri sera, con Marks, Moreno e Tomassini a spaccare la contesa anche oltre quello che la partita prima aveva raccontato. Perchè tra Cento e Ferrara venti punti di differenza sul piano tecnico ci sono, ma a lungo il Kleb aveva tenuto testa alla capolista, pur soffrendo maledettamente a rimbalzo, come dimostrano i numeri, e pur con uno Smith deleterio (ed espulso nel finale) e un Amici ancora lontano dalla forma ideale.

Così, finchè ha potuto, Leka si è affidato all’asse Cleaves-Campani: sono loro due all’inizio a regalare sorrisi a Ferrara (7-12 al 4’). Il capitano dall’arco punisce ripetutamente, perchè Mecacci sceglie di chiudere l’area a scapito dell’arco dei 6,75.

Ma la differenza tra le due formazioni è chiara anche leggendo un altro dato statistico: all’intervallo Ferrara era sotto di sette lunghezze pur tirando con il 53% dall’arco dei 6,75, mentre Cento inzialmente ’spadellava’ con il 22%, eppure era in testa.

Nel primo tempo è di Archie la tripla del primo sorpasso centese (17-15 dopo 8 minuti), poi Cento non si volterà più indietro. Tomassini entra e spara subito da 3, mentre dalla panchina Leka non ha nulla, con Amici che spara a salve.

Fortuna estense che Campani è preciso (33-30 al 16’) e tiene in partita i suoi assieme a Cleves: all’intervallo si va sul 42-35 biancorosso, con il Kleb che viaggia col 53% da 3 punti.

Nella ripresa subito due triple di Archie e Tomassini per rimettere in chiaro le gerarchie (50-39), ma Cleaves segna 5 punti di fila, Leka si mette a zona e sulla terza sirena la Tassi Group è viva e sotto di sei (58-52). Si arriva agli ultimi dieci minuti con la tensione che si taglia a fette: Ulaneo su rimbalzo insacca il 60-52, Tassone risponde da 3 (60-55 al 33’) e un attimo dopo Ferrara si illude andando addirittura sotto di 3 (60-57 al 34’). La gara del Kleb sostanzialmente finisce qui, perchè Marks mette sei punti di fila, Moreno replica dall’angolo e l’attacco del Kleb va in panne. Tomassini allunga ancora, Smith perde la testa e si fa espellere e finisce addirittura con un -18 ingeneroso, ma eloquente: Cento fa un altro campionato e gioca per il primo posto, Ferrara si tiene stretta la nona piazza e domenica attende Ravenna per una vera ’finale’.